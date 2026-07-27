Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:07, 27 июля 2026 (обновлено: 13:15, 27 июля 2026)Путешествия

Прилетевшие в отпуск в Турцию россияне остались без багажа

Прилетевшие в отпуск в Анталью россияне два дня ждут багаж из-за проблем во Внуково
Алина Черненко

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы, прилетевшие в отпуск на турецкий курорт Анталья, остались без чемоданов из-за проблем с обработкой багажа в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет портал TourDom.

Пассажиры нескольких рейсов авиакомпании Turkish Airlines, которые вылетели из Москвы рано утром 26 июля, пожаловались, что им приходится ждать прибытия своих вещей почти два дня. В турецкой воздушной гавани соотечественники написали заявления о потере багажа, а потом отправились в отель.

«Уже второй день "загораем" в номере. Никакой информации о наших вещах нет. Сколько нам еще ждать? Кто ответит за испорченный отпуск?» — задалась вопросом одна из туристок, с которой побеседовали журналисты издания.

Соотечественница, прилетевшая другим рейсом, отметила, что чемоданы не получила половина их самолета. «Думала, что на регулярных рейсах таких проблем не бывает, но оказалось, что и здесь никто не застрахован», — посетовала она.

Тем временем во Внуково сообщили, что обработка багажа была нормализована. Для устранения последствий привлекли подрядчика и дополнительные силы из числа сотрудников.

В воскресенье, 26 июля, во Внуково десятки рейсов задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. В результате некоторые россияне потеряли билеты на стыковочные рейсы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появились новые подробности об ударе по выставке военной техники Украины
    Набожная кража в российском храме попала на видео
    Россиянам перечислили доступные для оформления без бюрократии типы гаражей
    Украина впервые применила против России ракеты Ruta Block 1
    Голова мужчины стала похожа на обнаженный мозг из-за редкой болезни
    Россия нанесла удар по логистике Украины
    В Госдуме пять раз проскандировали «Россия, Путин, Победа» перед закрытием созыва
    Татарстан в 12 раз нарастил торговлю со страной БРИКС
    Прилетевшие в отпуск в Турцию россияне остались без багажа
    Россиянина арестовали на Пхукете по запросу Интерпола
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok