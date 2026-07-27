Прилетевшие в отпуск в Турцию россияне остались без багажа

Прилетевшие в отпуск в Анталью россияне два дня ждут багаж из-за проблем во Внуково

Российские туристы, прилетевшие в отпуск на турецкий курорт Анталья, остались без чемоданов из-за проблем с обработкой багажа в московском аэропорту Внуково. Об этом пишет портал TourDom.

Пассажиры нескольких рейсов авиакомпании Turkish Airlines, которые вылетели из Москвы рано утром 26 июля, пожаловались, что им приходится ждать прибытия своих вещей почти два дня. В турецкой воздушной гавани соотечественники написали заявления о потере багажа, а потом отправились в отель.

«Уже второй день "загораем" в номере. Никакой информации о наших вещах нет. Сколько нам еще ждать? Кто ответит за испорченный отпуск?» — задалась вопросом одна из туристок, с которой побеседовали журналисты издания.

Соотечественница, прилетевшая другим рейсом, отметила, что чемоданы не получила половина их самолета. «Думала, что на регулярных рейсах таких проблем не бывает, но оказалось, что и здесь никто не застрахован», — посетовала она.

Тем временем во Внуково сообщили, что обработка багажа была нормализована. Для устранения последствий привлекли подрядчика и дополнительные силы из числа сотрудников.

В воскресенье, 26 июля, во Внуково десятки рейсов задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. В результате некоторые россияне потеряли билеты на стыковочные рейсы.

