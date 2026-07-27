Россиянина арестовали на Пхукете по запросу Интерпола

Bangkok Post: На Пхукете по запросу Интерпола арестовали гражданина России

Гражданина России арестовали на таиландском острове Пхукет по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на местных правоохранителей.

«Гражданин РФ был арестован в субботу 25 июля в частном доме в районе Чалонг по постановлению провинциального суда Пхукета, выданному по запросу российского Интерпола», — заявил изданию представитель иммиграционной полиции Пхукета Пхисит Си-Он.

По его словам, в России арестованный обвиняется в организации преступной группы. Как утверждается, в отношении задержанного россиянина была запущена процедура экстрадиции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд. По ее словам, в стране существует риск быть задержанными по запросу США.