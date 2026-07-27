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13:05, 27 июля 2026 (обновлено: 13:13, 27 июля 2026)Мир

Россиянина арестовали на Пхукете по запросу Интерпола

Bangkok Post: На Пхукете по запросу Интерпола арестовали гражданина России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Гражданина России арестовали на таиландском острове Пхукет по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на местных правоохранителей.

«Гражданин РФ был арестован в субботу 25 июля в частном доме в районе Чалонг по постановлению провинциального суда Пхукета, выданному по запросу российского Интерпола», — заявил изданию представитель иммиграционной полиции Пхукета Пхисит Си-Он.

По его словам, в России арестованный обвиняется в организации преступной группы. Как утверждается, в отношении задержанного россиянина была запущена процедура экстрадиции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд. По ее словам, в стране существует риск быть задержанными по запросу США.

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