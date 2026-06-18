Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд из-за США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд из-за риска быть задержанными по запросу США. Об этом она заявила во время брифинга, текст опубликован на сайте министерства.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами (...) При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти, проводят "спецоперации" с целью отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам», — предупредила Захарова.

Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин Максим Павлов поехал в Таиланд ради девушки-лудоманки и бесследно исчез.