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21:49, 18 июня 2026Мир

Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд

Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд из-за США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь призвала россиян воздержаться от поездок в Таиланд из-за риска быть задержанными по запросу США. Об этом она заявила во время брифинга, текст опубликован на сайте министерства.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами (...) При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти, проводят "спецоперации" с целью отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам», — предупредила Захарова.

Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин Максим Павлов поехал в Таиланд ради девушки-лудоманки и бесследно исчез.

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