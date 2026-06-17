Россиянин поехал в Таиланд ради бывшей девушки-лудоманки и бесследно исчез

33-летний россиянин бесследно исчез в тайской Паттайе

33-летний россиянин Максим Павлов поехал в Таиланд ради бывшей девушки-лудоманки и бесследно исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что мужчина обосновался в Паттайе и даже нашел работу в кафе. На выходных он навещал свою экс-возлюбленную в районе Нонтхабури — после разрыва отношений он продолжал ей помогать. Последняя часто влезала в долги из-за своей игровой зависимости и связывалась с сомнительными людьми.

Вечером 8 июня Павлов в очередной раз отправился к девушке на автобусе, а утром 10 июня должен был вернуться к себе. Именно в это время россиянин последний раз появлялся в сети. Теперь его телефон недоступен.

Хозяин жилья, которое он арендовал в Паттайе, заметил исчезновение съемщика и принял меры. В настоящее время знакомые россиянина пытаются связаться с его родственниками.

Ранее сообщалось, что россиянка приехала на отдых на тайский курорт Пхукет и загадочно исчезла после знакомства с молодым человеком. 43-летняя жительница Приморья Дарья Ш., работающая ветеринаром, впервые за долгое время оформила отпуск на два месяца и улетела в Азию в начале апреля.