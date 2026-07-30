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Силовые структуры
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14:50, 30 июля 2026 (обновлено: 15:07, 30 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин передал иностранной разведке секретные сведения об авиации

В Ивановской области осудят мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Ивановской области осудят мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, 41-летний местный житель в период с января по апрель 2024 года по указанию представителей украинских спецслужб осуществил сбор и передачу информации о месте расположения авиационной техники, принимающей участие в специальной военной операции (СВО).

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Уголовное дело направлено в Ивановский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что две россиянки передавали на Украину запрещенную информацию.

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