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14:48, 30 июля 2026 (обновлено: 15:01, 30 июля 2026)Мир

КСИР сообщил о гибели военных от ударов США в Иране

Атака США в провинции Зенджан унесла жизни троих военных КСИР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Трое военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате ударов США по провинции Зенджан на северо-западе Ирана. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.

«Сегодня утром в результате нападения США [на Иран] погибли трое военных КСИР в провинции Зенджан», — говорится в заявлении корпуса.

Ранее Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США. По утверждению иранской стороны, в результате были уничтожены три истребителя F-35. По версии иранской стороны, атака стала ответом на американский авиаудар по острову Кешм. В Тегеране подчеркнули, что намерены продолжать противодействовать американскому военному присутствию в регионе.

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