Сотрудники прокуратуры Москвы обменялись опытом с коллегами из Китая

Сотрудники прокуратуры Москвы на встрече обменялись опытом с коллегами из Китая

Сотрудники прокуратуры Москвы обменялись опытом с коллегами из делегации Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном надзорном ведомстве.

Как рассказали в прокуратуре Москвы, визит китайской делегации проходит в рамках соглашений о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Верховной народной прокуратурой Китая. В состав делегации входят первый зампрокурора провинции Чжэцзян Ху Донглин и прокурор города Шаосин Хуан Шигэнь.

Кроме того, с сотрудниками столичного надзорного ведомства встретились прокурор города Цзиньхуа Чжун Жуйю, прокурор города Цюйчжоу Хуан Шуфэн, начальник третьего отдела (по должностным преступлениям) прокуратуры провинции Чжэцзян Лу Ли, а также начальник Офиса управления делами прокуратуры провинции Чжэцзян Чжоу Сяовэй.

Во время встречи с китайскими коллегами прокурор города Москвы Денис Попов рассказал о работе по защите прав и законных интересов граждан, общества и государства. Стороны обсудили насущные вопросы и обменялись опытом. Также в рамках встречи иностранные гости посетили музей прокуратуры Москвы.

Члены китайской делегации выразили благодарность за теплый прием, высокий уровень и продуктивность состоявшейся встречи.

