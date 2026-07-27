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Из жизни
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13:12, 27 июля 2026Из жизни

Голова мужчины стала похожа на обнаженный мозг из-за редкой болезни

В Китае излечили мужчину с головой, похожей на обнаженный мозг
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: sweet_tomato / Shutterstock / Fotodom

Жителю Китая удалось справиться с редкой болезнью, из-за которой кожа на его голове утолщилась и собралась в складки, напоминающие извилины мозга. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

23-летний мужчина по фамилии Ли живет в китайской провинции Хунань. В детстве кожа на его голове стала плотнее, а затем разрослась и покрылась обширными неровными складками. К 14 годам его голова стала похожа на обнаженный мозг.

Ли обратился к врачам, однако операция закончилась неудачей. Он много лет пытался найти других специалистов, которые готовы ему помочь, и каждый раз получал отказ. Так продолжалось, пока он не узнал о хирурге Чжоу Вэе из больницы «Чжуннань», который успешно лечил людей с похожими симптомами.

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Чжоу Вэй диагностировал у молодого человека складчатую пахидермию кожи головы. В июле 2025 года в два участка головы Ли вживили расширители и стали периодически вводить в них жидкость для растяжения здоровой кожи. Наращивание тканей заняло 11 месяцев, после чего у него удалили измененные участки.

Сейчас на голове Ли нормально растут волосы, а его кожа выглядит так же, как у других людей.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша десятилетнего мальчика прозвали змеей из-за редчайшей болезни — ламеллярного ихтиоза. Все тело ребенка покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую змеи.

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