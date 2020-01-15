Мальчика с «чешуей» по всему телу прозвали змеей из-за редчайшей болезни

В индийском штате Орисса десятилетнего мальчика прозвали змеей из-за редчайшей болезни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Все тело Джаганната покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую змеи. Причиной тому неизлечимое заболевание — ламеллярный ихтиоз. По словам местных жителей, мальчику приходится каждый час купаться и несколько раз в день увлажнять кожу кремами.

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Из-за аномальной сухости кожи Джаганнат с трудом передвигается. Его отец Прабакар Прадан работает на рисовом поле и не может оплатить лечение. «Мое сердце разрывается на части, потому что у меня нет денег, чтобы помочь сыну, — признается Прадан. — Он каждый день страдает от этой проклятой болезни».

Ламеллярный ихтиоз — крайне редкое врожденное заболевание кожи, встречающееся у одного из 600 тысяч людей. Эту болезнь нельзя вылечить, однако можно облегчить симптомы с помощью препаратов и увлажняющих кремов.

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