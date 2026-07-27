Набожная кража в российском храме попала на видео

В Петербурге на видео попал мужчина, поцеловавший икону и укравший драгоценности

Кража драгоценностей из храма Святого Иннокентия на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как набожный прихожанин подошел к иконе, поцеловал ее и тут же открыл дверцу киота (специальная рамка на иконе), где верующие оставляли в дар драгоценности. Украв ювелирные украшения, он ушел.

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