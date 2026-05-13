Неизвестный украл череп святой из церкви

В Чехии неизвестный злоумышленник проник в базилику Святого Лаврентия и Святой Здиславы и похитил череп святой, которому около 800 лет. Об этом сообщает The Independent.

Случай произошел днем, когда базилика была отрыта для посещения. На опубликованных полицией кадрах системы наблюдения видно, как мужчина в черной одежде выхватывает из раки череп Святой Здиславы, прижимает его к себе и скрывается между рядами скамей. Кража произошла во вторник в городе Яблонне-в-Подьештеди — он расположен примерно в 110 километрах к северу от Праги. Реликвия хранилась в застекленной раке.

Святая Здислава Лемберкская (1220–1252) почитается за щедрость и помощь бедным. Она была официально канонизирована Папой Иоанном Павлом II в 1995 году. Архиепископ Пражский Станислав Пшибыл назвал произошедшее ужасной новостью. «Череп почитался паломниками. Я не могу поверить, что кто-то средь бела дня крадет из церкви реликвию, которая важна и для историков, и для верующих», — сказал он. Полиция Чехии ведет поиски похитителя.

