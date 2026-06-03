В России заявили о возмездии за удар ВСУ по рейсовому автобусу с пассажирами

Константинов: Удар возмездия должен быть нанесен по центрам принятия решений

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил об ответе на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус с пассажирами в Донецкой Народной Республике (ДНР), подчеркнув, что удар возмездия должен быть нанесен по центрам принятия решений. Его мнение опубликовано в Telegram.

По словам российского политика, ВСУ не меняют своей тактики по атакам на пассажирские автобусы. Он напомнил, что в 2014 году было совершено нападение на автобус с жителями Крыма в Корсунь-Шевченковском.

«Только теперь вместо дубин у них появились дроны, снабженные искусственным интеллектом. И мы знаем, кто вложил им в руки это оружие. И точно знаем для чего. [Их] хозяева (...) хотят, чтобы они [расправлялись] как можно с большим [числом] русских. За это им даются миллиарды, прощаются самые мерзкие и бесчеловечные выходки, передаются самые современные вооружения», — обозначил Константинов.

Парламентарий заявил о необходимости нанести удар возмездия по истинным центрам принятия решений. «Но, возможно, время еще не пришло. А потому, будем пока разрушать это тупое орудие — по возможности в ноль», — заключил Константинов.

3 июня стало известно об атаке БПЛА на автобус «Москва — Симферополь». В результате налета дрона не выжили семь человек, еще 11 — пострадали.