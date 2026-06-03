ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:41, 3 июня 2026Силовые структуры

Атакованный дроном пассажирский автобус в ДНР попал на видео

СК показал на видео атакованный дроном ВСУ пассажирский автобус в ДНР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники Следственного комитета показали на видео атакованный дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) пассажирский автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах показано, как сотрудник СК осматривает автобус. Заметно, что салон транспортного средства выгорел.

Ранее сообщалось, что эту атаку квалифицировали по статье о теракте.

Правоохранители обнаружили фрагменты ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа с одной особенностью, уточнил ТАСС сотрудник ведомства. На обломках дрона имеются надписи на иностранном языке. Изъятые предметы будут направлены на экспертизу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Крокодил утащил ребенка в пруд

    Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

    Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    На ПМЭФ рассказали о судьбе петербургских «Крестов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok