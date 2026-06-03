Атакованный дроном пассажирский автобус в ДНР попал на видео

СК показал на видео атакованный дроном ВСУ пассажирский автобус в ДНР

Сотрудники Следственного комитета показали на видео атакованный дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) пассажирский автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах показано, как сотрудник СК осматривает автобус. Заметно, что салон транспортного средства выгорел.

Ранее сообщалось, что эту атаку квалифицировали по статье о теракте.

Правоохранители обнаружили фрагменты ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа с одной особенностью, уточнил ТАСС сотрудник ведомства. На обломках дрона имеются надписи на иностранном языке. Изъятые предметы будут направлены на экспертизу.

