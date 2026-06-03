На обломках атаковавшего пассажирский автобус в ДНР дрона нашли одну особенность

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ автобуса в Енакиево, найдены обломки БПЛА

Атака Вооруженными силами Украины (ВСУ) пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой народной республике (ДНР) квалифицирована по статье о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На месте преступления проводится осмотр. Обнаружены фрагменты ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа с одной особенностью, уточнил ТАСС сотрудник ведомства. На обломках дрона имеются надписи на иностранном языке. Изъятые предметы будут направлены на экспертизу.

СК устанавливает детали совершенного теракта и конкретных лиц, причастных к произошедшему. Автобус полностью уничтожен, повреждены ближайшие к месту атаки жилые дома.

По данным следствия, ранним утром 3 июня ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По предварительным данным, жертвами атаки стали семь человек, 11 получили ранения.