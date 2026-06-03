ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:56, 3 июня 2026Силовые структуры

На обломках атаковавшего пассажирский автобус в ДНР дрона нашли одну особенность

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ автобуса в Енакиево, найдены обломки БПЛА
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Атака Вооруженными силами Украины (ВСУ) пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой народной республике (ДНР) квалифицирована по статье о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На месте преступления проводится осмотр. Обнаружены фрагменты ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа с одной особенностью, уточнил ТАСС сотрудник ведомства. На обломках дрона имеются надписи на иностранном языке. Изъятые предметы будут направлены на экспертизу.

СК устанавливает детали совершенного теракта и конкретных лиц, причастных к произошедшему. Автобус полностью уничтожен, повреждены ближайшие к месту атаки жилые дома.

По данным следствия, ранним утром 3 июня ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По предварительным данным, жертвами атаки стали семь человек, 11 получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Крокодил утащил ребенка в пруд

    Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

    Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    На ПМЭФ рассказали о судьбе петербургских «Крестов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok