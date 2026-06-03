Ценные бумаги США утратили важный статус

ЕЦБ: Золото обогнало облигации США в качестве крупнейшего резервного актива

Золото обогнало казначейские облигации СГА в качестве крупнейшего резервного актива. Об утрате американскими ценными бумагами важного статуса со ссылкой на данные Европейского Центрального банка (ЕЦБ) сообщает Financial Times (FT).

К концу 2025 года вложения мировых Центробанков в драгоценный металл составили 27 процентов портфеля. За год объемы золота в их резервах выросли на семь процентов. В то же время доля казначейских облигаций США сократилась с 25 до 22 процентов.

Как отвечают авторы издания, стремление многих стран найти альтернативу доллару усилилось после 2022 года, когда США заблокировали валютные резервы России.

За последние четыре года золото дорожало рекордными темпами за счет высокого спроса у Центробанков и стремления инвесторов найти убежище от неопределенности, вызванной торговыми войнами. Уже в 2025-м стоимость драгоценного металла выросла примерно на 65 процентов. Это значительно повысило стоимость официальных запасов по всему миру даже без учета дополнительных покупок.

С начала специальной военной операции в феврале 2022 года страны Европейского союза заморозили российских суверенных активов на сумму порядка 210 миллиардов евро (244 миллиардов долларов), хранящихся в странах блока. Однако в результате подорожания золота непредвиденная прибыль РФ составила 216 миллиардов долларов, и эти доходы оказались сопоставимы со стоимостью замороженных активов.

