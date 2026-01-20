Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

Bloomberg: Непредвиденная прибыль РФ от подорожания золота составила $216 млрд

Непредвиденная прибыль РФ от подорожания золота составила 216 миллиардов долларов. Доходы от роста цен на драгоценный металл оказались сопоставимы со стоимостью замороженных активов, сообщает Bloomberg.

С начала специальной военной операции в феврале 2022 года страны Европейского союза (ЕС) заморозили российских суверенных активов на сумму порядка 210 миллиардов евро (244 миллиардов долларов), хранящихся в странах блока.

В то же время, несмотря на то, что российский Центробанк в основном воздерживался как от крупных закупок металла, так и от использования своих золотых резервов, несмотря на потерю доступа к иностранным ценным бумагам и валютам, заблокированным из-за санкций. Подорожание слитков восстанавливает большую часть утраченных Россией финансовых возможностей.

За последние четыре года золото рекордно дорожало благодаря высокому спросу со стороны центральных банков, сохраняющимся опасениям по поводу инфляции, повышенным геополитическим рискам и стремлению инвесторов найти убежище от неопределенности, вызванной торговыми войнами. Уже в 2025-м стоимость драгоценного металла выросла примерно на 65 процентов. Это значительно повысило стоимость официальных запасов по всему миру даже без учета дополнительных покупок.

Международные резервы России на конец 2025 года достигли 755 миллиардов долларов, в том числе 326,5 миллиарда долларов в золоте, согласно данным ЦБ. С тех пор цены на золото выросли более чем на восемь процентов и превысили 4700 долларов за унцию.

Как заявил аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, в обозримом будущем биржевая стоимость золота с большой долей вероятности продолжит расти. Этому будет способствовать в том числе напряженная геополитическая ситуация в мире. К середине 2026 года котировки драгоценного металла смогут вплотную подобраться к психологической отметке в 5 тысяч долларов за тройскую унцию. После этого, пояснил эксперт, скорее всего, стоимость золота стабилизируется.