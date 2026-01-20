Перспективы мировых цен на золото оценили

Аналитик Смирнов: Цена золота может приблизиться к $5 тысячам в январе-июне

В обозримом будущем биржевая стоимость золота с большой долей вероятности продолжит расти, этому будет способствовать в том числе напряженная геополитическая ситуация в мире. Такой прогноз дал аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

К середине 2026 года, ожидает эксперт, котировки драгоценного металла смогут вплотную подобраться к психологической отметке в 5 тысяч долларов за тройскую унцию. После этого, пояснил он, скорее всего, стоимость золота стабилизируется вблизи этого уровня.

Подобный сценарий, отметил Смирнов, реализуется при отсутствии «неожиданных шагов для сглаживания глобальной напряженности». Нынешняя же глобальная обстановка будет и дальше способствовать удорожанию ключевого драгметалла, констатировал аналитик.

Ранее в ходе торгов на американской бирже Comex стоимость тройской унции золота впервые в истории превысила отметку в 4720 долларов. На пике котировки вплотную приблизились к 4723 долларам. Эксперты связывали рекордное подорожание драгметалла с жесткой политикой президента США Дональда Трампа, которая повысила градус мировой напряженности на фоне ареста главы Венесуэлы Николаса Мадуро и возможного вторжения американских военных в Иран. С учетом этого участники фондового рынка рассматривают золото в качестве «актива-убежища». Это разгоняет мировой спрос на драгметалл в условиях ограниченного предложения, что в конечном счете подталкивает котировки вверх.