МИД России назвал условие нормализации отношений с США

МИД России: Москва готова нормализовать отношения с Вашингтоном при уважении ее интересов

Россия готова нормализовать отношения с США при условии уважения ее интересов и невмешательства во внутренние дела. Об этом заявил директор Департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Конечно, с точки зрения практических результатов наметившейся восстановительной динамике в отношениях еще только предстоит пройти проверку на прочность. Но, сколь бы продолжительным и тернистым ни был этот путь, мы готовы двигаться по нему при условии приверженности обеих сторон базовым принципам уважения к интересам друг друга, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела», — подчеркнул дипломат.

При этом Гусаров отметил, что представители России и США недавно провели переговоры, чтобы устранить существующие раздражители.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что официальная делегация США впервые за много лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, американские представители встретятся с российскими официальными лицами и деятелями искусства и обсудят с ними многочисленные вопросы американо-российской культурной повестки дня.