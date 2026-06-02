В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

Ушаков: Представители России и США в рамках ПМЭФ обсудят вопросы культурной повестки дня

Официальная делегация США впервые за много лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком», — сказал он.

По его словам, американские представители встретятся с российскими официальными лицами и деятелями искусства и обсудят с ними многочисленные вопросы американо-российской культурной повестки дня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты представителей России и США по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе.