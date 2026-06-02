Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 2 июня 2026Мир

В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

Ушаков: Представители России и США в рамках ПМЭФ обсудят вопросы культурной повестки дня
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Официальная делегация США впервые за много лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком», — сказал он.

По его словам, американские представители встретятся с российскими официальными лицами и деятелями искусства и обсудят с ними многочисленные вопросы американо-российской культурной повестки дня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты представителей России и США по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала российские деньги

    Врач призвала пожилых людей не пугаться изменений в одном органе

    Инфляция в Иране дошла до максимума со времен Второй мировой войны

    Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

    Биолог назвал срок цветения березы в Москве

    В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

    Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

    В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

    Мерц захотел еще больше вооружить Украину

    В России назвали новые цели для ударов по объектам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok