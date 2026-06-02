Россияне побили рекорд на любимом курорте богачей

18:13, 2 июня 2026Путешествия

Россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельских островах с начала 2026 года
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россияне побили рекорд по турпотоку на любимом курорте богачей в первые шесть месяцев 2026 года — речь идет о Сейшельских островах. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Всего в период с 1 января по 24 мая 2026 года Сейшелы посетила 21 тысяча российских туристов, они составили 15 процентов от общего въездного турпотока. России удалось обогнать Германию, из которой на острова приехали 18,1 тысячи отдыхающих, а также Францию, откуда на Сейшелы прибыли 15,4 тысячи человек. На четвертом и пятом месте расположились Италия и Великобритания.

Уточняется, что впервые россияне стали лидерами по числу туристов в 2021 году. Спрос на курорт со стороны соотечественников продолжает расти — в годовом выражении он составил плюс 13,9 процента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте российского турпотока на Сейшельские острова. Он также подчеркнул, что есть перспективы увеличения этого количества туристов.

