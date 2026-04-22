Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:30, 22 апреля 2026

Путин заявил о росте российского турпотока в страну Африки

Алина Черненко

Фото: Dong Jianghui / XinHua / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле заявил о росте потока туристов из Российской Федерации в эту страну Восточной Африки. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в общем туристическом потоке соотечественники занимают не менее 15 процентов. Он также подчеркнул, что есть перспективы увеличения этого количества туристов.

Кроме того, в материалах встречи Путина и Эрмини, которые цитирует «Интерфакс», говорится, что в 2026 году планируется открытие посольства Сейшел в Москве.

Мероприятие состоялось в среду, 22 апреля. В ходе него российский лидер подчеркнул заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok