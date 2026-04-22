Путин заявил о росте российского турпотока в страну Африки

Путин: Растет поток туристов из Российской Федерации на Сейшельские острова

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле заявил о росте потока туристов из Российской Федерации в эту страну Восточной Африки. Его слова приводит РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в общем туристическом потоке соотечественники занимают не менее 15 процентов. Он также подчеркнул, что есть перспективы увеличения этого количества туристов.

Кроме того, в материалах встречи Путина и Эрмини, которые цитирует «Интерфакс», говорится, что в 2026 году планируется открытие посольства Сейшел в Москве.

Мероприятие состоялось в среду, 22 апреля. В ходе него российский лидер подчеркнул заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.