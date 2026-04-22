Путин встретился с президентом Сейшел

16:09, 22 апреля 2026

Путин начал переговоры с президентом Сейшельских Островов Эрмини
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВстреча Путина и Зеленского
Патрик Эрмини и Владимир Путин. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал переговоры с новым лидером Сейшельских Островов Патриком Эрмини. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. «Конечно, объем торгово-экономических связей пока скромный, однако у нас есть значительный потенциал для роста, и ваш визит в этой связи является весьма своевременным», — отметил он.

Также Путин пригласил Республику Сейшелы принять участие в предстоящем форуме Россия — Африка. «Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», — сказал глава России.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина просила Турцию организовать встречу президента Владимира Зеленского с Путиным.

    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

    Все новости
