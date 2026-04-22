Путин встретился с президентом Сейшел

Путин начал переговоры с президентом Сейшельских Островов Эрмини

Президент России Владимир Путин начал переговоры с новым лидером Сейшельских Островов Патриком Эрмини. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. «Конечно, объем торгово-экономических связей пока скромный, однако у нас есть значительный потенциал для роста, и ваш визит в этой связи является весьма своевременным», — отметил он.

Также Путин пригласил Республику Сейшелы принять участие в предстоящем форуме Россия — Африка. «Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», — сказал глава России.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина просила Турцию организовать встречу президента Владимира Зеленского с Путиным.