На Украине признались в желании встретиться с Путиным

Глава МИД Сибига: Украина просила Турцию организовать встречу с Путиным

Украина просила Турцию организовать встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает РИА Новости.

«Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина (...). Мы готовы к этой встрече», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига добавил, что Украина хотела привлечь к встрече президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве возможных посредников.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только в Москве. Представитель Кремля напомнил, что украинский политик уже несколько раз заявлял об отказе ехать в Москву на переговоры с российским лидером. Пресс-секретарь Путина добавил, что в этом для Москвы нет новации.