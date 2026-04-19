17:15, 19 апреля 2026

На Украине признались в желании встретиться с Путиным

Глава МИД Сибига: Украина просила Турцию организовать встречу с Путиным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Украина просила Турцию организовать встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает РИА Новости.

«Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина (...). Мы готовы к этой встрече», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига добавил, что Украина хотела привлечь к встрече президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве возможных посредников.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только в Москве. Представитель Кремля напомнил, что украинский политик уже несколько раз заявлял об отказе ехать в Москву на переговоры с российским лидером. Пресс-секретарь Путина добавил, что в этом для Москвы нет новации.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Каллас заявила об обсуждении со странами Персидского залива санкций против России

    Психологи предупредили о красноречивых признаках обреченных на крах отношений

    Сидни Суини вернула в моду один фетиш из 80-х

    Зеленский повторил одно требование к ЕС

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Все новости
