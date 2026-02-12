Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:16, 12 февраля 2026Бывший СССР

В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

Песков: Встреча Путина и Зеленского возможная только в Москве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, эта позиция Путина всем хорошо известна», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Зеленский уже несколько раз заявлял об отказе ехать в Москву на переговоры с президентом России. Пресс-секретарь Путина добавил, что в этом для Москвы нет новации.

Зеленский в очередной раз отказался от переговоров в Москве по урегулированию конфликта на Украине вечером 11 февраля. Вместе с тем он отверг вариант встречи с Владимиром Путиным на территории Белоруссии.

