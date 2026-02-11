Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:22, 11 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры

Зеленский заявил, что не может приехать на переговоры в Москву или в Минск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidence / Globalookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. Его слова приводит «Страна.ua».

«Мы готовы поддержать предложения США встречаться на любых территориях Америки, Европы, в нейтральной стране — любых государств, кроме РФ и Белоруссии», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что Белоруссия является союзником Москвы, поэтому в Минске переговоров тоже не может быть.

30 января Зеленский, выступая перед журналистами, отверг предложение Москвы прибыть в российскую столицу для переговоров. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с (президентом России Владимиром) Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает», — заявил политик.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры возможны только в российской столице. «Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная», — отметил пресс-секретарь президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Зеленский потребовал конкретики в вопросе вступления Украины в Евросоюз

    Медведев оценил отношение Трампа к некоторым странам словами «просто обалдели»

    Командование ВСУ разрешило военным отступать только при одном условии

    В решениях президента Киргизии увидели стабилизацию ситуации в республике

    Зеленский назвал условие для завершения конфликта на Украине

    Зеленский высказался об идее анонсировать выборы на Украине

    Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok