Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры

Зеленский заявил, что не может приехать на переговоры в Москву или в Минск

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. Его слова приводит «Страна.ua».

«Мы готовы поддержать предложения США встречаться на любых территориях Америки, Европы, в нейтральной стране — любых государств, кроме РФ и Белоруссии», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что Белоруссия является союзником Москвы, поэтому в Минске переговоров тоже не может быть.

30 января Зеленский, выступая перед журналистами, отверг предложение Москвы прибыть в российскую столицу для переговоров. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с (президентом России Владимиром) Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает», — заявил политик.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что переговоры возможны только в российской столице. «Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остается нашей позицией. Она достаточно последовательная», — отметил пресс-секретарь президента.

