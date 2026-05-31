Хирург рассказал об указывающем на болезнь сердца кашле

Хирург Умнов: Человеку с сухим кашлем нужно обязательно проверить сердце

Если человека мучает сухой кашель, то обязательно ему нужно проверить состояние сердца, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Врач рассказал, что легкие взаимосвязаны с кровеносной системой, поэтому в медицине есть такое понятие, как сердечный кашель, который нельзя путать с бронхитом. Особенно внимание стоит обращать, если нападает резкий кашель по ночам, когда легкие как бы «затекают» в лежачем положении.

«Дело в том, что при различных заболеваниях сердца в легких нарушается кровоснабжение, отток венозной крови замедляется и в легких застаивается жидкость. Легкие начинают получать меньше кислорода и в данном случае кашель возникает как бы без раздражающих внешних факторов, то есть без аллергии, без микробов, без простуды. Кашель возникает из-за того что в лёгкие подтекает кровь и он является ответной реакцией на это», — объяснил хирург.

Умнов добавил, что систематический кашель может быть симптомом того, что сердце не прокачивает кровь как следует, она переполняет сосуды. Приводит это к тому, что у человека развивается пневмосклероз — то есть легочная ткань замещается соединительной тканью, возникает нарушение газообмена и дыхательная недостаточность, отметил эксперт.

Такой кашель может говорить о заболеваниях: порок сердца, инфекционное воспаление сердечной мышцы, хроническое воспаление оболочки сердца, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Александр Умнов врач

«Обратить внимание на такой кашель чаще всего можно либо при интенсивной ходьбе, либо если подольше полежать.

Кашель у взрослых и лиц пожилого возраста может являться индикатором серьезных патологий, включая потенциально летальные состояния. При выявлении данного симптома рекомендуется незамедлительно обратиться за специализированной медицинской помощью», — подчеркнул эксперт.

