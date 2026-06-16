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08:39, 16 июня 2026Россия

Украинский дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод

Мэр Москвы Собянин: МНПЗ был поврежден одним из дронов, атаковавших город
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинский дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал столичный градоначальник, МНПЗ получил повреждения во время массированного налета украинских дронов.

Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия

Сергей Собянин

Утром 16 июня город атаковали по меньшей мере 60 украинских беспилотных летательных аппаратов. Часть дронов была сбита на подлете к Москве.

После массированной атаки Вооруженных сил Украины российское Минобороны опубликовало заявление о деталях налета.

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