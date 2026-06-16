В ЕС захотели заручиться поддержкой США по вопросу украинских территорий

Politico: В ЕС захотели заручиться поддержкой США и исключить уступки территорий Украиной

Европейские лидеры намерены убедить США придерживаться единой позиции на возможных переговорах с Россией по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

Накануне саммита «Большой семерки» представители Евросоюза и Киева стремятся выработать согласованную линию и исключить любые варианты территориальных уступок со стороны Украины. Германия, Франция и Великобритания уже направили своих представителей в Москву для консультаций с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

Европейские дипломаты заняли осторожную позицию, настаивая на полном прекращении огня, надежных гарантиях безопасности для Украины и использовании линии соприкосновения в качестве отправной точки. Однако в Брюсселе опасаются, что президент США Дональд Трамп может не согласиться с этим подходом.

По словам одного из представителей американской администрации, Трамп стал «единственным человеком на планете, кто может свести две стороны вместе и попытаться договориться о прекращении этой войны».

Ранее сообщалось, что в кулуарах европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься урегулированием иранского кризиса, попытается вернуть себе контроль над мирными переговорами по Украине, отодвинув их на второй план и нарушив стратегию оказания максимального давления на Россию и всесторонней поддержки Киева