Россиянам назвали неочевидное последствие плохой гигиены полости рта

Эндокринолог Янг: Из-за кариеса может нарушиться выработка гормонов щитовидной железы

Эндокринолог Екатерина Янг призвала тщательно соблюдать гигиену полости рта, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Неочевидное последствие плохой чистки зубов она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Янг утверждает, что из-за кариеса и пародонтита, которые являются следствием плохой гигиены, могут возникнуть проблемы с щитовидной железой. Дело в том, что микробы из полости рта начинают путешествовать по всему организму, поэтому оказывают на него негативное влияние, пояснила она.

Если щитовидная железа на протяжении долгого времени пытается бороться с инфекцией, то может нарушиться выработка гормонов, предупредила врач. В результате усугубятся такие заболевания, как гипотиреоз и аутоимунный тиреоидит, подчеркнула она.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян перечислила продукты, которые не стоит употреблять людям с сахарным диабетом. Так, по ее словам, им стоит отказаться от шоколада, так как он быстро повышает уровень глюкозы в крови.