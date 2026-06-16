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Забота о себе
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08:30, 16 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали неочевидное последствие плохой гигиены полости рта

Эндокринолог Янг: Из-за кариеса может нарушиться выработка гормонов щитовидной железы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг призвала тщательно соблюдать гигиену полости рта, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Неочевидное последствие плохой чистки зубов она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Янг утверждает, что из-за кариеса и пародонтита, которые являются следствием плохой гигиены, могут возникнуть проблемы с щитовидной железой. Дело в том, что микробы из полости рта начинают путешествовать по всему организму, поэтому оказывают на него негативное влияние, пояснила она.

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Если щитовидная железа на протяжении долгого времени пытается бороться с инфекцией, то может нарушиться выработка гормонов, предупредила врач. В результате усугубятся такие заболевания, как гипотиреоз и аутоимунный тиреоидит, подчеркнула она.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян перечислила продукты, которые не стоит употреблять людям с сахарным диабетом. Так, по ее словам, им стоит отказаться от шоколада, так как он быстро повышает уровень глюкозы в крови.

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