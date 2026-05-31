17:30, 31 мая 2026

Врач перечислила запрещенные при сахарном диабете продукты

Наталья Обрядина

Людям с сахарным диабетом особенно важно контролировать питание, заявила эндокринолог сети клиник «Семейная» Софья Цатурян. В разговоре с «Лентой.ру» врач перечислила продукты, которые нельзя есть при этом заболевании.

«Прежде всего под запретом находятся продукты с высоким содержанием простых углеводов. К ним относятся сахар, конфеты, шоколад, варенье, мед и сладкая выпечка. Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови, вызывая резкие скачки», — предупредила Цатурян.

По ее словам, не менее вредны для диабетиков сладкие напитки: газировка, пакетированные соки, энергетики и сладкий чай. Кроме того, эндокринолог посоветовала людям с этим заболеванием исключить из рациона рафинированные углеводы, которые содержатся в белом хлебе, булочках, белом рисе и макаронах из мягких сортов пшеницы. Все эти продукты имеют высокий гликемический индекс и быстро повышают уровень сахара. Вместо них Цатурян посоветовала есть цельнозерновые аналоги.

Врач также порекомендовала людям с диабетом отказаться от переработанных продуктов, таких как колбасы, сосиски или полуфабрикаты. В них часто содержатся скрытые сахара, трансжиры и большое количество соли, что негативно влияет на сосуды и общее состояние организма.

«Фрукты при диабете не запрещены полностью, но некоторые из них следует ограничить. Бананы, виноград, хурма и инжир содержат много сахара и могут вызывать резкий подъем глюкозы», — добавила врач.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша развеяла популярный миф о сахарном диабете. Она рассказала, что людям с этим диагнозом можно есть фрукты и ягоды.

