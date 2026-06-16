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08:46, 16 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко высказался о политике диктатуры

Лукашенко заявил, что не имеет ресурсов для того, чтобы кому-то что-то диктовать
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что его больше не называют диктатором. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Никакой я не диктатор, потому что у меня нет ресурсов для того, чтобы кому-то что-то диктовать», — отметил он.

По словам Лукашенко, никто из европейских лидеров не называет его диктатором, а он находится в постоянном контакте с их представителями. Он также вспомнил недавний телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

24 мая Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе Парижа.

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