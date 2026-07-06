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Силовые структуры
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16:12, 6 июля 2026Силовые структуры

После штурма дома многодетной семьи из-за пропавших детей возбудили два дела

В Кызыле возбудили дело после нападения на полицейского около дома многодетной семьи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Кызыле возбудили два уголовных дела после штурма дома многодетной семьи из-за пропавших девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дела расследуются по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, находившегося при  исполнении») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

По версии следствия, 6 июля в полночь около частного дома в Кызыле группа жителей бросала камни в дом и его жителей. Были повреждены стекла на окнах. Также участники штурма не реагировали на требования полицейских остановиться, а двое неустановленных лиц ударили по голове и телу полицейского.

Устанавливаются причастные.

1 июля в Туве пропали две школьницы. Вечером они вышли из дома, одна — на улице Буренской, вторая — на улице Листвянка в городе Кызыле. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что девочки действительно отправились к набережной. Дальнейший их маршрут неизвестен. Вскоре в чатах появились сообщения о некоей гадалке, которая якобы указала на дом многодетной семьи как место нахождения пропавших детей. Волонтеры и местные жители отправились на его штурм.

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