Назван срок накопления россиянами на первоначальный взнос по ипотеке

«Паритет»: Треть россиян копят на первоначальный взнос по ипотеке более пяти лет

Почти треть (28 процентов) россиян копят необходимую сумму на первоначальный взнос по ипотеке более пяти лет. Об этом говорится в исследовании компании «Паритет Девелопмент», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

37 процентов респондентов собирают средства на первоначальный взнос от двух до четырех лет. Для 22 процентов участников исследования процесс занимает от одного до двух лет. Лишь 13 процентов используют средства от продажи недвижимости, семейные накопления или помощь родственников.

Наиболее комфортным размером первоначального взноса 42 процента опрошенных назвали сумму до 20 процентов стоимости жилья. Еще 31 процент респондентов готовы внести от 20 до 30 процентов, тогда как более высокий порог считают приемлемым только 14 процентов участников исследования.

Необходимость длительного накопления остается одним из главных факторов, влияющих на сроки принятия решения о покупке квартиры, считают аналитики.

«Сегодня первоначальный взнос играет роль своеобразного фильтра на рынке жилья. Для большинства покупателей именно накопление необходимой суммы становится самым продолжительным этапом сделки, и одновременно оставаясь самым сложным», — отметили в компании.

Ранее россиянам сообщили, что, рассчитывая бюджет на покупку квартиры, необходимо мысленно суммировать ценник жилплощади с сопутствующими расходами. Они могут составлять от 10 до 30 процентов и больше от стоимости жилья. Это траты на ремонт и оформление жилья.