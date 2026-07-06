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16:11, 6 июля 2026Мир

Отношениям Польши и Украины предрекли стремительное ухудшение

Политолог Камкин: Напряженность между Украиной и Польшей существует давно
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Отношениям Польши и Украины предрекли стремительное ухудшение в ближайшей перспективе на фоне политических и исторических противоречий. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин.

Таким образом он прокомментировал сообщения о внутриполитическом скандале в Польше, который связан с военной помощью Киеву. Камкин отметил, что напряженность между странами существует давно и обусловлена не только текущими политическими событиями, но и историческими факторами.

«В отличие от многих других европейских государств, историческая память является не просто наследием духовным, но и политическим инструментом, инструментом политической борьбы среди различных противоборствующих групп внутри польского политического класса. И поэтому, кто первый закричит о том, что оскорбили великий польский народ, тот сразу набирает политические очки», — заявил политолог.

При этом Камкин указал, что Варшава не обладает полной самостоятельностью во внешней политике — значительное влияние на ее решения оказывают структуры Евросоюза, а также Великобритания и США. Однако он не исключил, что военная помощь европейских стран Украине будет постепенно снижаться. Он объяснил это финансовыми трудностями, с которыми столкнулись государства Евросоюза.

Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш пообещал рассекретить данные об оружии, которое с 2022 года Варшава поставила Киеву.

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