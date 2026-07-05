Польша рассекретит данные о поставках оружия Украине

Министр обороны Польши пообещал рассекретить данные о поставках оружия Украине

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш в сети X пообещал рассекретить данные об оружии, которое с 2022 года Варшава поставила Киеву.

«После консультации с премьер-министром [Польши] Дональдом Туском, сохраняя ответственность в отношении общественного мнения, в соответствии с законодательством, я поручил рассекретить все пожертвования Украине», — написал министр.

Ранее вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак допустил, что Варшава могла тайно передать Киеву ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Также в июле Туск заявил, что Польша требует четкого сигнала от Украины после скандала из-за решения президента последней Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений наименования в честь «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).