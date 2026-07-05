Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 5 июля 2026Мир

Польша потребовала четкого сигнала от Украины после скандала из-за решения Зеленского

Туск: Польша ожидает четкого сигнала от Украины после скандала из-за решения Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pierre Teyssot / Globallookpress.com

Польша требует четкого сигнала от Украины после скандала из-за решения президента Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений наименования в честь «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Polsat News.

Глава польского правительства подчеркнул, что теперь украинская сторона должна сделать первый шаг к снижению напряженности.

«Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал из Киева. Они пытаются, но мы все равно хотели бы это четко услышать», — подчеркнул Туск.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН (Организация украинских националистов; запрещенная в России экстремистская организация).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества

    В Польше произошел скандал из-за ракет для Киева

    В России предложили ввести новый выходной

    Названы полезные для зубов продукты

    Названы отличия настоящего меда от подделки

    Зеленского раскритиковали после потери Константиновки

    Россиянам назвали первые шаги при обнаружении посторонних предметов в еде

    Минтруд оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

    В МИД России заявили о о неспособности Европы предложить конструктивные идеи по Украине

    Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 22 парках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok