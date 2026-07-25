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07:27, 25 июля 2026 (обновлено: 07:32, 25 июля 2026)Мир

Маск оценил возможность вывода российских войск с завоеванных территорий Украины

Маск: Вывод российских войск с завоеванных территорий Украины невозможен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Илон Маск. Фото: Evan Vucci / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск в интервью The Economist заявил, что вывод российских войск с завоеванных территорий Украины невозможен, поскольку Москва на это не пойдет.

«Я действительно считаю, что нужно какое-то, знаете ли, мирное соглашение. Нужно подходить к этому прагматично», - подчеркнул он. По его словам, уже около 2-3 лет ситуация на фронте фактически не меняется, а люди при этом погибают. Предприниматель считает, что нельзя допустить, чтобы война продолжалась еще несколько лет.

Ранее Маск раскрыл, как российская армия получала терминалы Starlink, которые, по его словам, впоследствии были использованы для атак по территории Украины.

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