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18:35, 4 июля 2026Мир

В Польше пригрозили Украине из-за Бандеры

Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в ЕС из-за Бандеры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Бывший премьер-министр Польши, глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация). Об этом он заявил в своем письме, передает Polsat News.

«Украина с культом Бандеры и других преступников, прославлением УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и ОУН — не войдет в Европейский союз. Если мы победим на выборах, мы точно этого не допустим», — подчеркнул политик.

Качиньский отметил, что Украине следует отказаться от своей нынешней политики памяти, иначе она не вступит в ЕС. При этом он заявил, что не возлагает коллективной ответственности на всех украницев, а только на тех, кто прославляет ОУН и УПА.

Между Польшей и Украиной имеет место многолетняя «война памяти» вокруг событий Второй мировой войны. Центральной фигурой выступает лидер ОУН Степан Бандера и его роль в массовой расправе над поляками на Волыни. Конфликт между сторонами обострился 26 мая, когда президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА», что вызвало резкую критику в Польше.

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