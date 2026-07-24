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22:11, 24 июля 2026 (обновлено: 22:21, 24 июля 2026)Бывший СССР

Житель ДНР погиб при атаке БПЛА ВСУ

Пушилин: В ДНР при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель, мужчина 1973 года рождения», — сообщил Пушилин.

Глава республики добавил, что в Горловке БПЛА атаковал автомобиль. В результате пострадал мужчина, ему оказана медицинская помощь.

Также были повреждены автобус, три грузовых и один легковой автомобиль.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Ленинградская область, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.

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