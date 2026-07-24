Мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель, мужчина 1973 года рождения», — сообщил Пушилин.
Глава республики добавил, что в Горловке БПЛА атаковал автомобиль. В результате пострадал мужчина, ему оказана медицинская помощь.
Также были повреждены автобус, три грузовых и один легковой автомобиль.
Ранее стало известно, что в ночь на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Ленинградская область, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.