Пушилин: В ДНР при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель, мужчина 1973 года рождения», — сообщил Пушилин.

Глава республики добавил, что в Горловке БПЛА атаковал автомобиль. В результате пострадал мужчина, ему оказана медицинская помощь.

Также были повреждены автобус, три грузовых и один легковой автомобиль.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Ленинградская область, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.