Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:15, 24 июля 2026 (обновлено: 22:25, 24 июля 2026)Экономика

Пляжи российского региона атаковали опасные медузы

Пляжи Приморья атаковали опасные медузы-крестовики
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Пляжи Приморского края атаковали опасные медузы-крестовики. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, Японское море прогрелось более чем до плюс 20 градусов и в воде, особенно в районе мелководных бухт — Новик, Тавайза и Муравьиная, — активизировались крестовики. В результате медузы жалят отдыхающих практически каждый день: так, за последние три недели к медикам обратились 15 человек. При этом спад активности медуз ожидается лишь осенью.

В течение 40 минут после встречи с животным пострадавшие чувствуют сильную ломоту во всем теле и удушающий кашель.

Ранее сообщалось, что большое количество ядовитых рыб фугу атаковало россиян около берегов Сахалина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Началось?» В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины после обстрела военной выставки под Киевом
    Лидер АдГ раскрыла опасность кадровых перестановок Мерца
    Собянин назвал число летевших в направлении Москвы беспилотников
    США ударили по танкеру со сжиженным газом в Оманском заливе
    Пляжи российского региона атаковали опасные медузы
    Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом
    Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА ВСУ под Петербургом
    Житель ДНР погиб при атаке БПЛА ВСУ
    ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ
    Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok