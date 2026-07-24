Пляжи российского региона атаковали опасные медузы

Пляжи Приморья атаковали опасные медузы-крестовики

Пляжи Приморского края атаковали опасные медузы-крестовики. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, Японское море прогрелось более чем до плюс 20 градусов и в воде, особенно в районе мелководных бухт — Новик, Тавайза и Муравьиная, — активизировались крестовики. В результате медузы жалят отдыхающих практически каждый день: так, за последние три недели к медикам обратились 15 человек. При этом спад активности медуз ожидается лишь осенью.

В течение 40 минут после встречи с животным пострадавшие чувствуют сильную ломоту во всем теле и удушающий кашель.

Ранее сообщалось, что большое количество ядовитых рыб фугу атаковало россиян около берегов Сахалина.