Ядовитые рыбы взяли россиян в заложники около берегов Сахалина

Множество ядовитых рыб фугу атаковало россиян около берегов Сахалина. Местные жители сняли их на видео. Запись публикует ASTV.ru.
На кадрах можно увидеть, как рядом с удочкой проплывают рыбы, пока находящиеся в лодке россияне их считают. В шутку женщина говорит, что ядовитых фугу настолько много, что они почти что взяли их в заложники.
Затем на видео показан «разговор» с фугу после того, как ее поймали. Россияне внимательно посмотрели на ядовитую обитательницу моря, пока она, широко раскрыв рот, «дышала» и глядела по сторонам.
Фугу, как отмечается, кишит в море в Корсаковском районе Сахалинской области. Видео с россиянами в «заложниках» было снято в районе Южной Заставы. ASTV.ru пояснило, что фугу активно атаковали спиннинги рыбаков и отрывали хвосты камбалам. «Такого ранее в этом месте не видели», — сообщили авторы поста.
«Их было столько много, что мы аж обалдели (…) клевали на все и постоянно. Рыбалка из-за них не задалась в море. У всей камбалы, что мы поймали, оказались обглоданные хвосты», — рассказала женщина после произошедшего.
Ранее россияне устроили свидание со спящими китами и успели снять на видео волнительный момент. Гигантские морские исполины порадовали людей своим появлением около берегов Итурупа.