Ядовитые рыбы взяли россиян в заложники около берегов Сахалина

У берегов Сахалина россияне сняли на видео много ядовитых фугу

Множество ядовитых рыб фугу атаковало россиян около берегов Сахалина. Местные жители сняли их на видео. Запись публикует ASTV.ru.

На кадрах можно увидеть, как рядом с удочкой проплывают рыбы, пока находящиеся в лодке россияне их считают. В шутку женщина говорит, что ядовитых фугу настолько много, что они почти что взяли их в заложники.

Затем на видео показан «разговор» с фугу после того, как ее поймали. Россияне внимательно посмотрели на ядовитую обитательницу моря, пока она, широко раскрыв рот, «дышала» и глядела по сторонам.

Фугу, как отмечается, кишит в море в Корсаковском районе Сахалинской области. Видео с россиянами в «заложниках» было снято в районе Южной Заставы. ASTV.ru пояснило, что фугу активно атаковали спиннинги рыбаков и отрывали хвосты камбалам. «Такого ранее в этом месте не видели», — сообщили авторы поста.

«Их было столько много, что мы аж обалдели (…) клевали на все и постоянно. Рыбалка из-за них не задалась в море. У всей камбалы, что мы поймали, оказались обглоданные хвосты», — рассказала женщина после произошедшего.

Ранее россияне устроили свидание со спящими китами и успели снять на видео волнительный момент. Гигантские морские исполины порадовали людей своим появлением около берегов Итурупа.