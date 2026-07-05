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05:47, 5 июля 2026Мир

В Польше произошел скандал из-за ракет для Киева

Вице-спикер сейма Босак: Польша могла тайно передать ракеты Patriot Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Imago / Globallookpress.com

В Польше произошел скандал из-за ракет для Киева. Как заявил в эфире Kanał Zero вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, польское правительство могло тайно передать Украине ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», — заявил политик.

Босак призвал сейм принять закон, запрещающий передачу любых польских вооружений третьим странам без согласия парламента.

Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий в беседе с Polsat News допустил, что передача ракет для Patriot могло одобрить правительство, не спрашивая согласия польского лидера. По его словам, подобный случай произошел с истребителями МиГ, когда главу государства не проинформировали о поставке за рубеж.

Ранее немецкий политик Ральф Нимайер допустил, что Германия уже могла тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus Киеву. По его мнению, это может объяснить решение Берлина прекратить публикацию данных военных поставках, следующих на Украину.

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