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Забота о себе
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14:31, 25 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Диетолог предупредила о скрытых угрозах регулярных шашлыков для сосудов

Диетолог Дианова: Еженедельное употребление шашлыков разрушает сосуды
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если есть шашлыки каждую неделю, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, предупредила диетолог-гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. О скрытых угрозах жаренного на огне мяса она рассказала «Ленте.ру».

«В массовом сознании мясо на углях воспринимается как здоровая альтернатива фастфуду. Но свинина (особенно шея), баранина и мраморная говядина — чемпионы по содержанию насыщенных жирных кислот. При регулярном употреблении, например, каждые выходные, эти жиры разрушают здоровье», — предостерегла Дианова.

Она объяснила, что избыток красного мяса в меню делает стенки сосудов менее эластичными и провоцирует их хроническое воспаление, что ведет к скачкам артериального давления. Также насыщенные жиры стимулируют печень вырабатывать больше «плохого» холестерина. Есть есть шашлыки каждую неделю, его уровень просто не успевает вернуться к исходной норме. В результате, по словам врача, холестерин начинает оседать на стенках сосудов, формируя атеросклеротические бляшки.

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Как отметила Дианова, постоянный приток животных жиров перегружает поджелудочную железу и желчный пузырь. Это может провоцировать ожирение печени, панкреатит и желчнокаменную болезнь. Кроме того, избыток жиров в рационе снижает чувствительность клеток к инсулину, увеличивая риск сахарного диабета второго типа даже у людей без лишнего веса, добавила диетолог.

Ранее Дианова перечислила лучшие варианты завтрака. Для первого приема пищи она посоветовала выбирать продукты из цельного зерна.

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