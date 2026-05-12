Немецкий политик допустил тайные поставки Taurus на Украину

Нимайер допустил, что Германия могла тайно поставить ракеты Taurus на Украину

Не исключено, что Германия уже поставила дальнобойные ракеты Taurus на Украину, однако сделала это тайно. Это допустил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

«С мая 2025 года публикация [данных о военных поставках Киеву] больше не ведется. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это для защиты поставок от атак РФ на них. Как можно предположить, правительство с тех пор уже направило на Украину Taurus, ради чего данные и скрыли», — пояснил политик.

Он добавил, что доступа к информации о военной поддержке Украины сейчас нет даже у немецких парламентариев, хотя в прошлом у них были данные о передаче оружия Киеву. Как считает Нимайер, этот факт говорит не в пользу немецкого правительства.

Ранее в посольстве ФРГ в России сообщили, что Берлин не осуществляет поставки ракет Taurus на Украину.