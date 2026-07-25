Раскрыто состояние пострадавших при ударе ВСУ по российскому предприятию

Минздрав: Состояние пострадавшего при ударе ВСУ по предприятию в Кирове крайне тяжелое

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов раскрыл состояние пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Кирове. Его комментарий приводит РИА Новости.

Сообщается, что в больницах Кирова сейчас проходят лечение 13 пострадавших. Состояние одного из них Кузнецов описал как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Ранее стало известно, что в Кирове повысят защиту людей и предприятий после атаки ВСУ. Такое поручение дал губернатор российского региона Александр Соколов.

Утром 24 июля ВСУ нанесли удар по предприятию в Кирове, расположенному в 1300 километрах от границы. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 32 получили ранения. Позднее стало известно, что один из считавшихся погибшим жив. На территории Кировской области 25, 26 и 27 июля объявлен траур.