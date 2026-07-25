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14:57, 25 июля 2026 (обновлено: 15:21, 25 июля 2026)Россия

Раскрыто состояние пострадавших при ударе ВСУ по российскому предприятию

Минздрав: Состояние пострадавшего при ударе ВСУ по предприятию в Кирове крайне тяжелое
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов раскрыл состояние пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в Кирове. Его комментарий приводит РИА Новости.

Сообщается, что в больницах Кирова сейчас проходят лечение 13 пострадавших. Состояние одного из них Кузнецов описал как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Ранее стало известно, что в Кирове повысят защиту людей и предприятий после атаки ВСУ. Такое поручение дал губернатор российского региона Александр Соколов.

Утром 24 июля ВСУ нанесли удар по предприятию в Кирове, расположенному в 1300 километрах от границы. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 32 получили ранения. Позднее стало известно, что один из считавшихся погибшим жив. На территории Кировской области 25, 26 и 27 июля объявлен траур.

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