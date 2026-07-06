Россиянам назвали причины необычных звуков в машине

Эксперт Архипов рассказал о поломках в машине в зависимости от звуков, которые она издает

Появление необычного шума в автомобиле практически всегда сигнализирует о неполадке. В такой ситуации главной задачей водителя будет не определить точную причину на слух, а оценить ситуацию: возможно ли добраться до мастерской или необходим вызов эвакуатора, объяснил «Российской газете» руководитель сервисного направления компании «Рольф» Никита Архипов.

Специалист подчеркнул, что помимо характера неисправности критически важны обстоятельства ее возникновения. Когда громкость меняется синхронно с частотой вращения коленчатого вала, осматривают сам мотор, навесные агрегаты, ремни, ролики, электрогенератор, компрессор климатической установки. Если же гул нарастает только с набором скорости, необходимо осмотреть колесные подшипники, тормозные механизмы, элементы трансмиссии, редуктор, шины. Звуки, появляющиеся на неровностях, чаще всего выдают неполадки в ходовой части, рулевом механизме, подушках силового агрегата, опорах мотора или креплениях выхлопа, объясняет специалист.

Металлический скрежет обычно указывает на трение деталей без смазки. Самая частая проблема — критический износ тормозных колодок, когда их стальное основание начинает контактировать с диском. Такой шум заметен при замедлении, но иногда присутствует и во время качения. Реже причиной скрежета становятся посторонние предметы между диском и защитным щитком, деформированная защита или рассыпавшийся ступичный подшипник.

Глухие удары на выбоинах — типичный признак проблем с подвеской. Источником могут служить детали стабилизатора поперечной устойчивости, шарниры рычагов, рулевые тяги, резинометаллические втулки или вышедшие из строя амортизаторы. При тихом постукивании исключительно на мелочи можно без спешки следовать в автосервис. Резкие, мощные толчки в сочетании с искривленным положением баранки, уводом транспортного средства с прямой или визуальным смещением колеса — сигнал для остановки и эвакуации.

Отдельного внимания заслуживает частый звон из-под капота. Едва заметное стрекотание непрогретого агрегата нередко связано с работой гидравлических компенсаторов зазоров или механизма изменения фаз газораспределения. Но громкий стук, который не стихает с ростом температуры и усиливается при нажатии на педаль газа, вкупе с падением давления смазочной жидкости, — повод немедленно глушить мотор.

Высокий свист обычно связывают с ремнем навесного оборудования. Это происходит при холодном старте или при активации, например, кондиционера, по причине слабой натяжки, износа натяжных устройств или шкивов. Кратковременный звук не критичен, но непрерывный свист и запах паленой резины предупреждают о риске обрыва.

Низкочастотный гул, нарастающий пропорционально скорости, почти наверняка издает ступичный подшипник. Характерный признак — изменение тональности в виражах при перераспределении нагрузки. Схожий эффект создают неравномерно стертые покрышки, агрегаты коробки передач, моста или низкий уровень масла в трансмиссии.

Звук, похожий на «циканье», под нагрузкой и с падением мощности, грозит детонацией. Дребезжание снизу машины зачастую относится не к ходовой части, а к выхлопной системе. При появлении запаха выхлопа в салоне дальнейшее движение запрещено.

Специалист посоветовал любые звуковые проявления фиксировать на видео с одновременной записью всех условий: степени прогрева агрегата, скорости, оборотов, включенной ступени, факта торможения, работы климат-системы и дорожного покрытия. При диагностике эта информация станет подсказкой в большей степени, чем абстрактное описание странных звуков.

Ранее стало известно, что в Великобритании резко выросло число украденных эмблем и радаров с автомобилей Volkswagen. Единственное успокоение в этой ситуации — такая неисправность не влияет на прохождение технического осмотра, автомобиль остается пригодным для движения даже с пустым отверстием на месте датчика.