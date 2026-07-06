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14:36, 6 июля 2026Авто

Зафиксирован рост числа краж одного датчика с машин ушедшего из России производителя

В Лондоне резко выросло число украденных эмблем и радаров с автомобилей Volkswagen
Марина Аверкина

Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images

Воры, снимающие дорогие радарные блоки, чаще всего выбирают автомобили Honda, Hyundai, Mazda и Mercedes-Benz. Теперь этот список пополнили машины ушедшего из России автоконцерна Volkswagen. За передними эмблемами машин скрываются дорогостоящие датчики, добраться до которых можно за считанные секунды — именно это и привлекает злоумышленников, пишет Carscoops.

В Великобритании проблеме не менее десяти лет. Еще в 2016 году владельцы Golf седьмого поколения и похожих моделей начали замечать, что преступники срывают эмблемы ради доступа к радарному оборудованию. Два года назад больше полусотни жителей одного лондонского района лишились и значка, и самого блока на своих Volkswagen. К 2026 году решительных мер против подобных краж не появилось, а количество преступлений — не уменьшилось.

Без радара машина теряет сразу несколько вспомогательных систем. Адаптивный круиз-контроль, ограничитель скорости и ассистент удержания в полосе перестают работать, а на приборной панели загорается предупреждение «Система помощи при движении по передней оси недоступна». Единственный плюс — такая неисправность не влияет на прохождение технического осмотра, автомобиль остается пригодным для движения даже с пустым отверстием на месте датчика.

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Замена обходится крайне дорого. Одной автовладелице выставили счет почти в две тысячи фунтов стерлингов (около 207 тысяч рублей) за новую эмблему и радарный блок. В Соединенном Королевстве Volkswagen запустил пакет поддержки из-за участившихся краж, что позволило снизить расходы на ремонт до 539 фунтов (около 56 тысяч рублей). Но объем помощи различается: бывший техник марки сообщил, что на готовность компании помочь влияет история обслуживания автомобиля у официального дилера.

Снятые блоки невозможно просто переставить на другую машину. Они становятся пригодными для повторного использования только после электронного программирования и точной калибровки силами Volkswagen. Автомобилистов расстраивает молчание производителя на этот счет. Они убеждены: если компания открыто заявит, что украденные радары — по сути одноразовые устройства, это снизит кражи важного элемента.

В Volkswagen говорят о нескольких сотнях подобных краж, сосредоточенных преимущественно в отдельных районах Лондона, и признают: публичные заявления о бесполезности демонтированных радаров не делались из опасения привлечь еще больше злоумышленников.

Ситуация вышла далеко за британские границы. Все больше автомобилей разных брендов теряют радарные блоки вместе с эмблемами, причем в Нью-Йорке такие инциденты превратились в настоящую головную боль. На рынке уже появились защитные кожухи, надежно фиксирующие датчики. Кроме того, на популярной платформе создана петиция с требованиями к Volkswagen расследовать проблему, предупредить владельцев уязвимых моделей, усилить защиту и избавить автовладельцев от финансовых потерь.

Ранее в США зафиксировали резкий рост числа краж каталитических нейтрализаторов. Только в первые месяцы 2026 года с пикапов и внедорожников были украдены тысячи таких деталей. За прошлый год по всей стране автомобили лишились более 137 тысяч катализаторов.

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