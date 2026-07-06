Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 6 июля 2026Экономика

Стоимость российской нефти вернулась на уровень конца зимы

Bloomberg: Цена на нефть Urals в западных портах России упала до 41,66 доллара за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В первые три дня июля стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals в западных портах упала до 41,66 доллара за баррель, что сравнимо с тем уровнем, что наблюдался до начала операции Израиля и США в Иране. Об этом со ссылкой на данные Argus Media сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает, что такая цена не включает в себя стоимость доставки, которая вплотную подходит к 20 долларам за баррель. При этом неясно, кому именно идет разница между стоимостью нефти в порту отправителя и заказчика. Если доставку осуществляют российские структуры, то общий доход от экспорта может быть выше.

По сравнению с весенними пиками, когда стоимость нефти взлетала из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном, российская нефти подешевела почти в два раза. Текущее снижение цен отразится на нефтегазовых доходах бюджета по итогам августа.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что уже в июне средняя стоимость Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (несколько выше реальной), сократилась на 20 процентов по сравнению с майским уровнем, до 63,52 доллара за баррель при цене отсечения 59 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые устроили налет на Омск — в 2500 километрах от украинской границы. Там находится один из крупнейших НПЗ России

    В России рассказали об угрожающем Европе ударе ВСУ

    Россиян предупредили о рисках купания в открытом бассейне

    В России раскрыли причину отказа Украины забирать тела из Константиновки

    МИД Китая жестко ответил на обвинения Запада по России

    Российский студент разработал приложение для определения птиц по голосу

    Женщина спасла внука и собаку от леопарда

    Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

    Переправленного с Украины в Россию диверсанта разоблачили и посадили на 18 лет

    Российский рынок акций просел на фоне удешевления нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok