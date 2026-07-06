Стоимость российской нефти вернулась на уровень конца зимы

Bloomberg: Цена на нефть Urals в западных портах России упала до 41,66 доллара за баррель

В первые три дня июля стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals в западных портах упала до 41,66 доллара за баррель, что сравнимо с тем уровнем, что наблюдался до начала операции Израиля и США в Иране. Об этом со ссылкой на данные Argus Media сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает, что такая цена не включает в себя стоимость доставки, которая вплотную подходит к 20 долларам за баррель. При этом неясно, кому именно идет разница между стоимостью нефти в порту отправителя и заказчика. Если доставку осуществляют российские структуры, то общий доход от экспорта может быть выше.

По сравнению с весенними пиками, когда стоимость нефти взлетала из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном, российская нефти подешевела почти в два раза. Текущее снижение цен отразится на нефтегазовых доходах бюджета по итогам августа.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что уже в июне средняя стоимость Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (несколько выше реальной), сократилась на 20 процентов по сравнению с майским уровнем, до 63,52 доллара за баррель при цене отсечения 59 долларов.

