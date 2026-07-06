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16:10, 6 июля 2026Россия

ВСУ ударили по территории Курской АЭС-2

Лихачев сообщил об ударе ВСУ по территории Курской АЭС-2
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Курской АЭС / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории Курской АЭС-2. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, чьи слова приводит РИА Новости.

«В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции», — сказал он.

Каких-либо других подробностей об атаке украинских войск гендиректор «Росатома» не привел.

До этого ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС-2 в сентябре 2025 года. Тогда беспилотник удалось сбить на подлете к станции. Работа АЭС продолжилась в штатном режиме.

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