ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

Росэнергоатом сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ на подлете к Курской АЭС-2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Курскую АЭС-2 при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон уничтожили на подлете к станции, сообщили в пресс-службе Росэнергоатома

«При падении БПЛА зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения. В результате атаки посечены стены. Разрушений и пострадавших нет», — рассказали в компании. Атака никак не сказалась на работе предприятий и графике сооружения новых энергоблоков.

Уточняется, что работа АЭС продолжается в штатном режиме, радиационный фон в районе станции находится в норме.

В Росэнергоатоме напомнили, что это уже не первая попытка ВСУ атаковать АЭС в России за последнее время. 17 августа и 12 сентября БПЛА подавили на территории Смоленской АЭС, 24 августа — на территории Курской АЭС.

20 сентября ВСУ ударили по зданию с инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС.